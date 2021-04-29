Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Преступления с применением огнестрельного оружия в США превратились в настоящую эпидемию для страны. Об этом заявил глава государства Джо Байден 28 апреля в ходе выступления в американском Конгрессе, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент пообещал, что защитит граждан страны от этой угрозы. По его словам, «наступило время действовать».

Байден отметил, что американские власти ужесточат борьбу с распространением самодельного оружия, а также введут запрет на приобретение и продажу штурмового оружия и магазинов для патронов с большой емкостью.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Джо Байден заявил, что США захлестнула «эпидемия вооруженного насилия». 16 апреля он назвал ситуацию с контролем над оружием в стране «национальным позором».

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