Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM Вечный огонь на Площади коммунаров в Екатеринбурге уже готов ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».

Сотрудники организации достали мусор из чаши, прочистили её элементы и покрасили внешнюю обрешётку. Кроме того, они возложили цветы.

«Иногда из чаши мы достаем очень странные предметы, например, сегодня кто-то колечко оставил», — отмечает мастер Николай Кирьянов.

Такие же работы были проведены на новом Вечном огне на Широкореченском мемориале. Отметим, на Площади коммунаров его зажгли в 1959 году, а на Широкой речке — в 2015-м.