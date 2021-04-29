Петропавловск-Камчатский, , 06:12 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили ещё девять случаев заражения коронавирусом (днём ранее — восемь). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 14 444 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в региональном оперативном штабе.

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Список успешно справившихся с болезнью за сутки пополнили ещё восемь жителей Камчатки. За всё время врачи закрыли 13 783 больничных листа в связи с выздоровлением пациентов.

Ещё шесть носителей коронавируса направили для лечения в ковидные стационары. Всего в госпиталях лечится от COVID-19 91 пациент. У 62 человек с подтверждённым инфицированием SARS-CoV-2 врачи диагностировали пневмонию. Из 164 специально созданных в стационарах коек свободными остаются 73.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 338 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки 360.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае не зафиксировано смертельных случаев носителей коронавируса за последние сутки. За всё время жертвами COVID-19 стали 230 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО с 23 апреля скончались пять пациентов с коронавирусом. За последние сутки ещё два человека не справились с болезнью. По данным оперативного штаба региона на 28 апреля в области жертвами COVID-19 стали 130 жителей.