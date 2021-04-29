Салехард, , 06:10 — REGNUM Мэр Салехарда Алексей Титовский расширяет онлайн общение с горожанами. О создании своего паблика в сети «ВКонтакте» он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря вашим сообщениям зачастую удаётся оперативно разрешить ту или иную ситуацию. Понимаю, что это востребованная площадка, где собирается своя аудитория», — пояснил создание страницы во «ВКонтакте» Алексей Титовский.

Отмечается, что у Алексея Титовского в Instagram-аккаунте насчитывает более семи тысяч подписчиков. Опубликовано более 330 постов. В сутки главе Салехарда через социальной сети поступает до 30 обращений и вопросов от жителей столицы Ямала.