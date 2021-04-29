Токио, , 06:07 — REGNUM Японская автомобилестроительная корпорация Suzuki решила приостановить работу трех своих заводов на территории Индии из-за тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Kyodo.

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Уточняется, что на решение повлиял дефицит промышленного кислорода, который индийские власти направили в больницы для лечения пациентов с COVID-19 из-за недостатка медицинского кислорода. При этом Suzuki утверждает, что приостановка не приведет к сокращению производства — компания планировала закрывать предприятия на обслуживание оборудования в июне 2021 года. Отмечается, что корпорация возобновит производство тогда, когда в Индии стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля глава муниципального совета индийской столицы Нью-Дели Джай Пракаш заявил, что в городе ежедневно кремируют более 600 тел умерших от осложнений COVID-19. Он уточнил, что по официальным данным в столице Индии умирают более 300 человек.