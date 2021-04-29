Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Первая встреча президента США Джо Байдена с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе состоится 12 мая. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома 28 апреля сообщает информационный портал Axios.

В майской встрече от демократов примут участие спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. От республиканцев — лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Предполагается, что собравшимся будет предложено обсудить общие цели в области государственной политики США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в своём обращении к американскому Конгрессу заявил, что главной террористической угрозой для Соединённых Штатов являются сторонники идеи белого превосходства.

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