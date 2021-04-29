Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Американские медики сделали по меньшей мере 220 млн прививок от COVID-19 с того момента, как президентом США стал Джо Байден. Об этом глава Белого дома заявил 28 апреля в ходе выступления в Конгрессе, текст которого распространила пресс-служба администрации государства.

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29 апреля исполняется 100 дней его президентства. По словам Байдена, власти страны обещали сделать за этот период 100 млн прививок от коронавирусной инфекции, однако им удалось существенно перевыполнить план.

Глава государства также подчеркнул, что через 100 дней с того, момента как он вступил в должность доля привитых пожилых граждан США увеличилась с 1% до 70%. Байден добавил, что более половины взрослых жителей страны сделали хотя бы один укол вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Джо Байден заявил, что число прививок от COVID-19, сделанных в США с начала его президентства, составляет более 215 млн.

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