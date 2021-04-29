Париж, , 06:05 — REGNUM «Нормандский формат» переговоров остаётся лучшей площадкой для урегулирования конфликта в Донбассе, говорится в распространённом 28 апреля заявлении министерства иностранных дел Франции.

«Мы остаемся уверенными в том, что нормандский формат остается наилучшим для достижения прогресса, как это и происходило и ранее», — цитируют в ведомстве ответ официального представителя МИД Франции на вопрос относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского изменить и расширить формат переговоров.

В Париже отмечают, что второй гарант по Минским соглашениям — Германия — также продолжает прилагать усилия для реализации положений документа. «Мы ведем регулярный диалог по данному вопросу с нашими партнерами, которые поддерживают франко-германские усилия в рамках «нормандского формата», — пояснили в МИД Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский предложил привлечь к переговорам в «нормандском формате» США и Канаду.

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