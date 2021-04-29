Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий пока не собирается уходить из Совета Федерации. Своими планами на ближайшие годы он поделился с журналистами на пресс-конференции.

По словам экс-градоначальника, он пришёл к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и спросил, нуждается ли регион в нём как в члене Совфеда. И получил на этот вопрос утвердительный ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, членом Совета Федерации Чернецкий стал в конце 2010 года. Он представляет законодательную власть региона. Осенью 2021 года новый состав Заксобрания может отправить его в верхнюю палату Федерального собрания на очередной срок.