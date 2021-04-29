Тегеран, 29 апреля 2021, 07:46 — REGNUM 28 апреля Центральный банк Ирана разрешил банкам и лицензированным обменным пунктам использовать криптовалюты для оплаты импортных товаров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Как отмечает информационное агентство Mehr, Центральный банк Исламской Республики Иран (ИРИ) согласился использовать криптовалюты для оплаты товаров, проступающих из-за рубежа для удовлетворения внутренних потребностей и нужд государства.
Согласно новому постановлению Центрального банка, могут использоваться только законные криптовалюты, полученные от майнеров, уполномоченных министерством промышленности, шахт и торговли Исламской Республики.
Уполномоченные банки и обменные пункты страны могут оплачивать импорт в криптовалюте исключительно в соответствии с руководящими принципами ЦБ Ирана. Эта новая мера принята Центробанком в попытке нейтрализовать влияние иностранных санкций на финансовые операции Ирана с внешним миром.