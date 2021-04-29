Москва, , 06:03 — REGNUM Иностранные инструкторы, натравливающие украинскую армию на Россию рассчитывают только на победу, поэтому выжидают нужный момент для команды «фас», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Что же касается украинских дел… мы прекрасно понимаем, что они готовились нанести удар, и они готовятся по-прежнему. Они выбирают момент. А инспецы им говорят: «Братцы, нам не нужен удар, при котором вы получите поражение. Нам нужен победный удар, и мы пока не сформировали условий» , говорит Британия. Мы находимся на грани такого необратимого процесса, при котором размышлять «как бы хорошо нам было бы жить» уже поздно», — заявил политолог.

По его словам, Россия уже находится в состоянии неблагополучия на этом фоне и живет «плохо», а не «хорошо». И наша задача сегодня — сохранить хотя бы эту «плохую» русскую жизнь, потому что, если государство погибнет, наступит конец русского народа, чему не будет прощения со стороны Истории.