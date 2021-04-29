Москва, 29 апреля 2021, 06:03 — REGNUM Иностранные инструкторы, натравливающие украинскую армию на Россию рассчитывают только на победу, поэтому выжидают нужный момент для команды «фас», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, Россия уже находится в состоянии неблагополучия на этом фоне и живет «плохо», а не «хорошо». И наша задача сегодня — сохранить хотя бы эту «плохую» русскую жизнь, потому что, если государство погибнет, наступит конец русского народа, чему не будет прощения со стороны Истории.