Тегеран, , 07:47 — REGNUM 28 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал к глобальному единству, солидарности и международному сотрудничеству для отмены односторонних принудительных мер против Ирана, включая незаконные санкции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем выступлении в информационном комитете Генеральной Ассамблеи ООН в режиме видеоконференции он сосредоточился на поведении некоторых стран, которые используют новые коммуникационные технологии для искажения событий и реалий других стран.

Во время выступления на 43-м заседании Комитета по разведке Генеральной Ассамблеи ООН он упомянул о различиях в использовании информационно-коммуникационных технологий, которые увеличили непоправимый разрыв между развитыми и развивающимися странами в области ИКТ.

Он подчеркнул, что такая вредная и неблагоприятная ситуация требует немедленного внимания международного сообщества.

Хатибзаде настоятельно призвал Организацию Объединенных Наций сократить растущий цифровой разрыв между развитыми и развивающимися странами и положить конец этой пагубной тенденции в мире средств массовой информации в отношении развивающихся стран.