Тегеран, , 08:04 — REGNUM 28 апреля посол Италии в Тегеране Джузеппе Перроне на встрече с министром спорта Ирана подчеркнул энтузиазм своей страны в отношении тесного сотрудничества с Исламской Республикой в области спорта и молодежи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол также выразил удовлетворение тем, что Иран и Италия имеют 160-летнюю историю дружественных отношений, и отметил, что связи между двумя странами всегда были прекрасными и позитивными.

«Даже в течение последних нескольких тяжелых лет эти отношения не были разорваны, и, к счастью, сегодня у нас очень широкие и разнообразные двусторонние связи», — подчеркнул он.

Итальянский посол также заявил: «Спорт, в частности, является фактором, способствующим дальнейшему укреплению единства иранского и итальянского народов, поскольку сотрудничество двух стран в области спорта было превосходным даже в предыдущие годы, и присутствие итальянских тренеров с энтузиазмом приветствовалось в Иране».