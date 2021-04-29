Салехард, , 06:01 — REGNUM Федерального судью Салехардского городского суда Алишера Раенгулова подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Также источники издания информируют о вероятной причастности федерального судьи к созданию подпольного стрелкового клуба, участники которого газовое и травматическое оружие переделывали в боевое. На данный момент силовики якобы обратились в коллегию судей ЯНАО с запросом о снятии с Раенгулова судейской неприкосновенности.

Официально информацию в правоохранительных органах не комментируют.