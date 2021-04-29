Омск, , 06:01 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования двух школьников (12 и 13 лет) возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

По версии следствия, днём 27 апреля школьники из любопытства проникли на заброшенную стройку, где находилась трансформаторная будка. Взявшись рукой за оголённую часть торчащего провода, мальчики получили удар электрическим током. За медицинской помощью они обратились самостоятельно. Сейчас пострадавшие проходят медицинское обследование и лечение.

СК разыскивает собственников объекта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за безопасностью таких объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми 17-летний подросток при сборе металлолома получил смертельный удар током.

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