Москва, , 06:00 — REGNUM Компрадоры внутри российской элите продолжают непропорционально доминировать, поэтому пока Россия будет жадно ловить любой самый иллюзорный шанс «замириться» с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Потому что прозападный класс компрадорский продолжает занимать в элите чуть ли не доминирующее положение, при то, что уже в народе тошнит от них. Их ненавидят, они на выборах трех процентов не могут собрать, а они продолжают занимать это доминирующее положение. Диспропорция продолжается», — заявил Кургинян.

По его словам, этот самый компрадорский режим в России продолжает действовать и огрызаться. В этой связи, любое предложение Запада «замириться» будет раболепно восприниматься этим компрадорским режимом. И это будет продолжаться до момента истины.

«Они перестанут это говорить, когда будет нанесен неожиданный беспощадный удар, ставящий вопрос просто: не Российская Федерация по-прежнему будет входить или не входить [в Запад], а вот не будет Российской Федерации, не будет государства вообще. Вот когда этот вопрос встанет так, вот тогда задним числом кто-то опомнится», — отметил политолог.

По его словам, только в этом случае изменится рельеф политической власти и все остальные параметры страны. А пока страна будет питать иллюзии о возможности примирения с Западом.