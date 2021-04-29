Москва, 29 апреля 2021, 06:00 — REGNUM Компрадоры внутри российской элите продолжают непропорционально доминировать, поэтому пока Россия будет жадно ловить любой самый иллюзорный шанс «замириться» с Западом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, этот самый компрадорский режим в России продолжает действовать и огрызаться. В этой связи, любое предложение Запада «замириться» будет раболепно восприниматься этим компрадорским режимом. И это будет продолжаться до момента истины.
По его словам, только в этом случае изменится рельеф политической власти и все остальные параметры страны. А пока страна будет питать иллюзии о возможности примирения с Западом.