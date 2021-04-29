Тегеран, , 09:12 — REGNUM В Тегеране и Анкаре существует серьезная воля к достижению наивысшего уровня двусторонних отношений, написал посол Ирана в Турции в Twitter 28 апреля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«28-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между Ираном и Турцией прошло под сопредседательством главы администрации президента Махмуда Ваези и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза в среду, при этом двусторонние документы о сотрудничестве были обновлены и подписаны», — написал Мохаммад Фарзманд.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный Ираном и Турцией, включает сотрудничество в таких сферах, как торговля и таможенное управление, энергетика, промышленность и технологии; транспорт и ИТ, здравоохранение, образование и защита окружающей среды.

Кроме того, стороны достигли взаимопонимания в отношении градостроительства, сельского и лесного хозяйства, телевидения и радиовещания, предоставления рабочих мест и социального обеспечения.