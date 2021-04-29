Тегеран, , 08:14 — REGNUM 28 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что 434 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 70 966. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 21 713 новых случаев заражения COVID-19, при этом 5338 человек были госпитализированы. Отмечается, что с учетом 434 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 70 966.

Министерство здравоохранения Ирана подчеркнуло, что 1 923 081 пациент из общего числа 2 459 906 инфицированных выздоровел или был выписан из больниц. Согласно сообщению, 5338 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения Ирана также заявило, что на данный момент по всей стране было проведено 15 562 560 тестов на наличие смертельно вируса.