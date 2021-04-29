Тегеран, , 09:28 — REGNUM 28 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф завершил свое турне в Ираке, отбыв с официальным визитом в Оман. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава Иракского Курдистана Нечирван Барзани и некоторые курдские официальные лица, а также посол Ирана в Багдаде и генеральное консульство Исламской Республики в Эрбиле провожали Зарифа в преддверии его визита в прибрежное государство Оман в Персидском заливе.

26 апреля Зариф прибыл в Багдад из Катара. Он провел отдельные встречи с президентом Ирака, премьер-министром, спикером парламента, советником по национальной безопасности и министром иностранных дел этой страны.

Во время своего пребывания в Багдаде глава МИД Ирана провел переговоры с различными религиозными деятелями, включая лидеров христиан, шиитов и суннитов. Он также встретился с иракскими политиками, такими как Нури аль-Малики, Адель Абдул Махди и Хайдер аль-Абади.