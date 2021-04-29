Тегеран, , 09:56 — REGNUM Санкции не смогли помешать турецким и иранским компаниям обеспечить свое присутствие на рынках обеих стран, заявил посол Ирана в Анкаре Мохаммад Фаразманд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 апреля.

«Иран использовал свои активы в турецких банках для закупки необходимых товаров», — отметил далее Фаразманд.

«Тегеран и Анкара удовлетворены стабильной ситуацией в вопросах безопасности, а также в военной, культурной, экономической и политической областях», — сказал посол, говоря о 28-м заседании совместной комиссии Ирана и Турции.

Он также подчеркнул принципы внешней политики Ирана, которые ставят во главу угла развитие отношений с соседями, включая Турцию. Ссылаясь на пандемию, которая отложила многие мировые события, посол сказал, что две страны пытались провести виртуальные встречи в данном направлении.

Указывая на географическое положение Ирана, Фаразманд заявил, что эта страна является воротами для Турции в Центральную Азию. Он также заявил, что иранский экспорт нефти, газа и электроэнергии в Турцию достигнет высоких мощностей в ближайшее время.

Как он подчеркнул, обе страны также стремятся к расширению сотрудничества в области развития железнодорожной инфраструктуры.