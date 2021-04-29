Кемерово, , 05:56 — REGNUM В Кемеровской области за неделю с 19 по 25 апреля зарегистрировано 473 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило кузбасское управление Роспотребнадзора.

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«Уровень заболеваемости СОVID-19 на 2,8% выше, чем на прошлой неделе», — уточнили в ведомстве.

Жителей Кузбасса просят соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и соблюдать дистанцию 1,5−2 метра.

Отметим, что по данным на утро 28 апреля в Кузбассе было выявлено 35 034 случая заражения коронавирусом, 33 835 человек выздоровели, 663 пациента скончались.

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