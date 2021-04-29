Москва, 29 апреля 2021, 05:55 — REGNUM Высшее армейское командование лелеяло мечты войти в Европу и замириться с Западом, пожертвовав страной, в связи с чем не защитила СССР в 1991 году, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
Теперь, по его словам, Россия не только не «замирилась» с Европой и не выкинула США из Европы, а оказалась в еще боле худшем положении, чем к 1991 году. И при этом Запад, глядя на наше положение, считает, что держит Россию в когтях. Более того, он считает, что в решающий момент он продиктует все необходимые решения.