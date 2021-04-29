Тегеран, , 08:16 — REGNUM По словам осведомленного иранского чиновника, в Иране произведено новое поколение наборов для ПЦР-тестирования в Иранском институте Пастора как в сжиженной, так и в лиофилизированной форме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 апреля.

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Маджид Месгар Техрани, отвечающий за данный проект в Институте Пастора, рассказал журналисту IRNA, что новые наборы способны диагностировать четыре различных вида мутировавшей коронавирусной инфекции (COVID-19).

По словам чиновника, с тех пор как 15 месяцев назад в Иране были обнаружены первые случаи заражения COVID-19, потребность в таких наборах ощущалась больше, чем когда-либо.

Он также отметил, что иранские научные компании и высокотехнологичные стартапы решили принять участие в сдерживании пандемии и провели ценные исследования, при этом экспертам Института Пастора удалось изготовить современные наборы.