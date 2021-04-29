Хабаровск, , 06:15 — REGNUM В Хабаровске каждый житель в возрасте от 60 лет, прошедший вакцинацию от коронавируса, получит десяток куриных яиц от местной птицефабрики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Акция приурочена к Пасхе и продлится два дня: 29 и 30 апреля. Яйца выдают прямо в пункте вакцинации.

Всего планируется раздать 1400 упаковок яиц.

«Также прорабатывается вопрос о скидочных программах и различных других бонусах для прошедших вакцинацию», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в целях стимулирования вакцинации от коронавируса жителям старше 60 лет выплатят единовременно 2 тыс. рублей.