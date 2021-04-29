Калининград, , 06:04 — REGNUM В Калининграде прошла репетиция воздушного парада, посвящённого 76-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Балтийского флота ВМФ России на сайте Минобороны РФ.

«В небе над центром города в едином воздушном строю пролетели 20 самолётов и вертолётов — истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолюты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолюты Ка-27ПЛ и КА-27ПС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи провели боевые машины над городом на высотах от 150 до 300 метров. Скорость воздушных судов, в зависимости от типа, составила от 160 до 550 километров в час. Вылет на тренировку производился с трёх аэродромов в Калининградской области — Чкаловска, Черняховска и с военного аэродрома в посёлке Донское.

Лётчики Балтийского флота проведут 30 апреля ещё одну тренировку над городом. Генеральная репетиция воздушного парада состоится 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, репетиции парада Победы проходят на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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