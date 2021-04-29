Москва, , 05:52 — REGNUM Мощь военно-промышленного комплекса является не единственным условием выживания России в холодной войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

Политолог отметил, что безусловно, спасение страны от недружественных действий противника прежде всего кроется в мощном военно-промышленном комплексе, технических достижениях и сильной дисциплинированной армии, но только этим все не исчерпывается.

«Но что произошло в Афганистане? Разве мобилизационный потенциал афганских моджахедов был сильнее другого? А что произошло, когда Народно-Освободительная армия Китая попыталась войти во Вьетнам? Китайцы бежали оттуда. А что произошло, прошу прощения, в ничтожном Сомали? Какой у Сомали был кошмарный военно-технический потенциал. А как же они бежали… Этих примеров можно привести очень много, что вовсе не означает, что я проблематизирую необходимость технических средств», — заявил Кургинян.

Далее он заметил, что у СССР была некогда вторая экономика в мире, было 300 млн населения, было 500 млн населения периферии, но это все почему-то было сдано и не сделало ни единого выстрела в 1991 году. Поэтому не мощью ВПК единой живет государство.