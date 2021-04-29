Бишкек, , 05:48 — REGNUM УВД Баткенской области Киргизии возбудило уголовное дело после стычки на киргизско-таджикской границе, сообщили 29 апреля в пресс-службе ведомства.

«По приграничному конфликту, произошедшему накануне на водозаборе «Головной», возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», — говорится в сообщении.

Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии, в свою очередь, сообщила, что инцидент спровоцировала таджикистанская сторона. «Инцидент был спровоцирован гражданами Таджикистана», — говорится в распространённом заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, стычка произошла 28 апреля, после того как таджикистанцы попыталась установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора на берегу реки Ак-Суу, но киргизские пограничники не позволили им этого сделать. По информации Погранслужбы Киргизии, пострадали трое киргизских граждан.

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