Биробиджан, , 05:47 — REGNUM В Еврейской АО с 23 апреля скончались пять пациентов с коронавирусом. За последние сутки ещё два человека не справились с болезнью. По данным оперативного штаба региона на 28 апреля в области жертвами COVID-19 стали 130 жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Список инфицированных коронавирусом за сутки пополнился всего одним человеком. Днём ранее новых носителей SARS-CoV-2 выявлено не было. За весь период пандемии в Еврейской АО выявили 4469 случаев заражения коронавирусом.

Успешно справились с болезнью уже 4285 человек, в том числе двум пациентам больничные листы в связи с выздоровлением были закрыты за последние 24 часа.

В ковидных госпиталях проходит лечение 21 пациент — коечный фонд заполнен на 23,8%. Ещё 32 носителя коронавируса лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных носителей коронавируса в Приамурье за последние сутки увеличилось на 11 человек (днём ранее — на 12). За весь период пандемии в области, по данным на 28 апреля, инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 274 жителей.