Кемерово, , 05:46 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 19 по 25 апреля было зарегистрировано 10,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство уточнило, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 39,5%.

При этом был исследован клинический материал от 32 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 15 случаях. Заболевания обусловлены негриппозными вирусами.

Отметим, что на неделе с 12 по 18 апреля в Кузбассе было зарегистрировано 10 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ совокупного населения было ниже эпидемического порога на 35,3%.