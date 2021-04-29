Порт-о-Пренс, , 05:43 — REGNUM Столкновение двух междугородных автобусов в центральной части Гаити унесло жизни по меньшей мере 21 человека, 28 апреля сообщило агентство EFE.

Авария произошла недалеко от города Вильямсон после того, как водитель одного из транспортных средств выехал на встречную полосу для обгона. Еще несколько человек получили травмы и были госпитализированы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля опрокидывания автобуса в Перу погибли 20 человек и пострадали 14.

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