Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Главной террористической угрозой для Соединенных Штатов являются сторонники идеи белого превосходства, заявил президент США Джо Байден в своем обращении к американскому Конгрессу, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы — наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пообещал бороться с белым экстремизмом внутри страны. При этом еще в конце февраля Пентагон выпустил доклад, в котором говорилось о наличии последователей крайне правых и расистских идей среди американских военнослужащих.