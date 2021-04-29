Новосибирск, , 05:40 — REGNUM В Новосибирской области, согласно результатам еженедельного мониторинга, заболеваемость гриппом не зарегистрирована. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом на неделе с 19 по 25 апреля уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения региона оказался ниже эпидемиологического порога.

По данным оперативного штаба на утро 28 апреля, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 4208 обращений.

В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ находится на контроле.

Напомним, что на неделе с 12 по 18 апреля на территории Новосибирской области отмечалось незначительное превышение недельного эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения.

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