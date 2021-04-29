Омск, , 05:38 — REGNUM Приговор по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве 88-летней женщины вынесен в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Омской области.

Зампрокурора региона поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы Омска. Установлено, что в середине мая 2020 года девушка пришла в обеденное время к 88-летней соседке своих родителей, чтобы занять денег. Пенсионерка отказала девушке. Тогда омичка решила забрать у неё деньги, так как видела, где она их хранит.

Девушка повалила пенсионерку на пол и начала сдавливать её шею руками. Затем она не менее 30 раз ударила женщину табуретом по голове и телу. Пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленница забрала 105 тысяч рублей и покинула квартиру. Часть денег она зачислила на свой банковский счёт через банкомат.

Омский областной суд назначил девушке наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также один год ограничения свободы. В пользу родственников погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Красноярского края, обвиняемый в избиении и грабеже ветерана Великой Отечественной войны, предстанет перед судом.

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