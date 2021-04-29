Киев, , 05:37 — REGNUM Предпринять срочные шаги по противоминной деятельности в Донбассе призвала обе стороны конфликта спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау.

«С наступлением теплого времени года и приближающимися пасхальными праздниками я призываю стороны в срочном порядке предпринять шаги по противоминной деятельности», — цитируют её в пресс-службе киевского офиса организации.

Хайди Грау отметила, что причиной большинства жертв среди мирного населения стали «именно мины и другие неразорвавшиеся устройства».

Спецпредставитель сообщила также, что миссия ОБСЕ в Донбассе постоянно сталкивается с ограничениями, например, беспилотники организации ежедневно подвергаются обстрелам, что «отрицательно сказывается на выполнении мандата миссии».

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