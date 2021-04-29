Де-Мойн, США, , 05:31 — REGNUM Депутаты палаты представителей американского штата Айдахо проголосовали за законопроект, который подразумевает сокращение популяции волков на 90%, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в пользу законопроекта также высказались фермеры и владельцы крупного рогатого скота. Однако активисты в области защиты дикой природы уже обратились к губернатору штата Брэду Литтлу с требованием наложить вето на законопроект. Они считают, что из-за законопроекта волки могут оказаться под угрозой исчезновения.

При этом губернатор Айовы пока не выразил своего мнения по этому вопросу. Агентство отмечает, что Литтл должен в течение шести дней или отклонить билль, или же подписать его. В противном случае законопроект вступит в силу автоматически.