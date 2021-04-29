Новосибирск, , 05:26 — REGNUM В Новосибирске на территориях скверов проводятся работы по очистке и мойке памятников. Об этом сообщается на муниципальном портале «Переходи на зелёный Новосибирск».

В Новосибирске помыли памятник В.И.Ленину Green.novo-sibirsk.ru

Так, 26 апреля уборка прошла на мемориальных комплексах в скверах «Павловский», «Покорителей Атома» в Калининском районе.

28 апреля в Театральном сквере был приведён в порядок комплекс с памятником В. И. Ленину, включая мойку елей.

Также будут помыты бюсты в сквере «Героев Революции».

Уточняется, что работы будут проводиться в течение этой недели.