В Новосибирске к майским праздникам помыли памятники
Новосибирск, 29 апреля, 2021, 05:26 — ИА Регнум. В Новосибирске на территориях скверов проводятся работы по очистке и мойке памятников. Об этом сообщается на муниципальном портале «Переходи на зелёный Новосибирск».
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В Новосибирске помыли памятник В.И.Ленину
Так, 26 апреля уборка прошла на мемориальных комплексах в скверах «Павловский», «Покорителей Атома» в Калининском районе.
28 апреля в Театральном сквере был приведён в порядок комплекс с памятником В. И. Ленину, включая мойку елей.
Также будут помыты бюсты в сквере «Героев Революции».
Уточняется, что работы будут проводиться в течение этой недели.