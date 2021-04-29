Москва, , 05:26 — REGNUM В аэропорту Нью-Дели совершил посадку второй транспортный самолёт МЧС России с гуманитарной медицинской помощью для Индии, сообщили 29 апреля в пресс-службе российского ведомства.

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Груз доставлен самолётом Ил-76. Российские спасатели доставили в Индию более 22 тонн лекарственных средств, медицинских изделий и оборудование, предназначенные для борьбы против коронавирусной инфекции.

«Из аэропорта Жуковский в аэропорт Нью-Дели мы привезли таблетки, которые помогают при COVID, порядка 90 паллет», — сказал бортоператор Ил-76 Юрий Гринченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Индии ежедневно выявляют свыше 300 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и несколько тыс. смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Ситуацию называют катастрофической. Ранее в США выделили более $100 млн для борьбы с COVID-19 в Индии.