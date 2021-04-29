Москва, , 05:14 — REGNUM В четверг, 29 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 30 апреля в Москве облачно с прояснениями. Температура воздуха — +4…+6 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, ночью — южный, юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +9…+14 °C днём и +1…+6 °C ночью, местами небольшой дождь.

В пятницу, 30 апреля, днём в столице ожидается +13…+15 °C. По области +11…+16 °C. Ночью в регионе ожидается +3…+8 °C. Облачно, дождь, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, заметное потепление в Москве начнется 6−7 мая.

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