Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM В посёлок городского типа Ноглики, расположенный на северо-востоке Сахалина, с июля начнёт летать прямой авиарейс из Хабаровска. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 29 апреля сообщил в своём Telegram-канале.

«Важно, чтобы жители Ноглик при необходимости могли беспрепятственно и быстро добираться до материка. Учитывая наши территориальные особенности, самое удобное для этого — прямое авиасообщение», — заявил Лимаренко на встрече с жителями района.

Отмечается, что губернатор инициировал включение этого маршрута в список субсидируемых из федерального бюджета.

В настоящее время самолёты с материка летают только в Южно-Сахалинск или в Охи, расположенный на самом севере острова.

Как сообщало ИА REGNUM, новое грузопассажирское судно «Адмирал Невельской», которое 26 апреля прибыло в порт Корсаков, уже в июне выйдет на линию между Сахалином, Итурупом, Кунаширом и Шикотаном.

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