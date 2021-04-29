Владивосток, , 05:19 — REGNUM Власти Приморья готовятся к майским праздничным мероприятиям — многие жители будут отдыхать с 1 по 10 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Для жителей и гостей Владивостока на все праздничные дни подготовлена насыщенная программа. В частности, 1 мая на Спортивной набережной будут работать локальные площадки, на которых выступят творческие коллективы, оборудуют фотозоны и фотовыставки, караоке, а также будет возможность сдать нормы ГТО.

2 мая здесь же состоится Пасхальный концерт.

В преддверии Дня Победы в Приморье уже начались различные патриотические акции, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны.

Всего в крае живут 6142 ветерана, до 30 апреля всем произведут выплаты к празднику. На это предусмотрено более 24 млн рублей.

Ближе к 9 Мая приморцев приглашают присоединиться к акция — «Окна Победы».

Ведется работа по благоустройству территорий возле памятников воинской славы. До конца мая планируется привести в порядок 846 объектов.

С 3 по 8 мая в крупных торговых центрах края пройдет акция «Прочти книгу о войне». Сотрудники библиотек будут предлагать всем желающим прочесть в микрофон отрывок из произведений патриотической тематики. Здесь же планируется организовать площадки для буккроссинга, чтобы можно было взять понравившуюся книгу домой и дочитать произведение.

4 мая стартует акция «Удивительные ветераны»: несмотря на преклонный возраст у многих есть увлечения.

Также 4 мая откроется мультимедийный парк «Россия — моя история» с выставкой «Без прошлого нет будущего».

С 6 по 7 мая во всех скверах Владивостока пройдут праздничные концерты.

С 7 по 10 мая на Спортивной набережной во Владивостоке у каждого будет возможность написать «Письмо Победы», послушать и посмотреть патриотические песни и художественные фильмы о войне.

7 и 8 мая здесь будут запускать в небо «Шар Победы» — символ мира на земле.

А 9 Мая Приморье присоединится к всероссийской акции «Парад воздушных шаров» — в небо запустят 76 шаров с надписью: «Владивосток — город воинской славы».

Непосредственно 9 мая на Спортивной набережной Владивостока будут работать различные площадки: тематическая фотозона, выставка ретро-машин, караоке с песнями военных лет и гигантский «Морской бой».

«Также запланирован пленэр начинающих художников. 40 студентов краевого колледжа искусств нарисуют портреты горожан. Сборка-разборка автоматов — ежегодно самая востребованная площадка и у детей, и у молодежи, и у людей старшего возраста. Кроме того, мы растянем георгиевскую ленту длиной 76 метров на Спортивной набережной. В течение праздничных дней желающие смогут пройти мастер-класс по изготовлению бумажной гвоздики и прикрепить ее на ленту», — добавили в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники крупных предприятий Приморья смогут сделать прививку от коронавируса на рабочих местах в майские праздники.