Вашингтон, , 04:41 — REGNUM США намерены в сотрудничестве с союзниками бороться с угрозами, связанными с ядерными программами Северной Кореи и Ирана, заявил американский президент Джо Байден в своем обращении к Конгрессу, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мы будем тесно работать с нашими союзниками, чтобы посредством дипломатии и твердого сдерживания противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран», — заявил он.

Также Байден подчеркнул, что ядерные программы Тегерана и Пхеньяна несут «серьезную угрозу» для безопасности Соединенных Штатов, а также других стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал главу Белого дома США Джо Байдена возобновить диалог с КНДР. Он выразил надежду, что Байдену удастся добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп похвалил Ким Чен Ына и раскритиковал президента Южной Кореи