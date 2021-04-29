Токио, , 05:14 — REGNUM Японского ордена Восходящего солнца различных степеней удостоены пять граждан России, в том числе альтист и дирижёр Юрий Башмет, профессор МГИМО востоковед Татьяна Гуревич и бывший депутат Госдумы Михаил Задорнов (второй степени). Об этом сообщается в опубликованном 29 апреля постановлении правительства Японии.

В текущем наградном списке, в котором числятся четыре тысячи японцев и 117 иностранцев, также присутствуют такие персоны, как бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард и бывший председатель Евросовета, экс-премьер Польши Дональд Туск.

В числе награждённых орденом третьей степени на шейной ленте — председатель Сахалинского областного общества «Сахалин-Япония» Лидия Шарухина. Орден четвёртой степени на нагрудной ленте будет вручён заслуженной переводчице Галине Рыбиной.

Как сообщало ИА REGNUM, японского ордена Восходящего солнца различных степеней удостоены десять граждан России.

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