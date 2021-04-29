Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Соединенные Штаты не намерены усиливать напряженность в отношениях с Россией, однако готовы ответить на любые действия Москвы, заявил президент США Джо Байден в своём официальном обращении к Конгрессу, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Что касается России, я ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», — заявил он.

При этом Байден отметил, что Вашингтон готов сотрудничать с Москвой по взаимовыгодным вопросам. В качестве примера он привел продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также Байден заявил о сотрудничестве с Россией в вопросах борьбы с изменениями климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не дала официального ответа американской стороне по вопросу встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. По его словам, предложение встречи соседствует с агрессивными заявлениями Вашингтона и угрозами новых санкций.

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