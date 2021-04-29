Магадан, , 05:16 — REGNUM В Магадане городские службы ведут интенсивную подготовку к предстоящим майским праздникам — устанавливают флаговые конструкции, тематические банеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе городской мэрии.

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Всего улицы города украсят более, чем тремя сотнями праздничных флагов.

Нынешний Первомай, как и в прошлом году, Магадан будет отмечать не в привычном формате — шествия не будет, его заменят онлайн-демонстрацией, о своих достижениях расскажут трудовые коллективы Магадана через СМИ и городские баннеры.

Ко Дню Победы также предусмотрена программа мероприятий: торжественное возложение цветов на Аллее ветеранов и у монумента «Узел памяти», концерт и работа Галереи боевой славы в Центре культуры. Небольшие концертные программы представят в нескольких точках города: на Магаданской площади, в скверах, в городском парке. Кроме того, пройдёт традиционная беговая эстафета, на Магаданской площади будет работать уличный кинотеатр.

В 22:00 9 мая будет праздничный салют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле на Первомай жителей и гостей города ждёт насыщенная праздничная программа. Гуляния пройдут по всему городу.