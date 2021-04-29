Купертино, США, , 05:07 — REGNUM Прибыль американской компании Apple по итогам первого квартала 2021 года выросла более чем в два раза, при росте выручки на 54%. Это следует из опубликованной 28 апреля финансовой отчётности корпорации.

Выручка Apple за первые три месяца 2021 года достигла $89,6 млрд. Чистая прибыль составила $23,63 млрд, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года ($11,24 млрд).

Основную часть финансовых поступлений компании обеспечила выручка от продаж основного продукта Apple, смартфона Iphone — $47,9 млрд.

Напомним, что по версии консалтингового агентства The Boston Consulting Group (BCG) Apple возглавляет пятёрку рейтинга самых инновационных компаний 2021 года, в которую также вошли американские Alphabet (родительская компания Google), Amazon, Microsoft и Tesla.

Как сообщало ИА REGNUM, сумму $26,1 млрд составила выручка американской компании Facebook по итогам первого квартала 2021 года, что на 48%, чем за аналогичный период 2020 года.

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