Нью-Йорк, США, , 05:05 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 апреля снижением на фоне «умеренно негативной» реакции на итоги заседания ФРС. Больше других потерял Dow Jones — 0,48%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 164,55 пункта (0,48%), до уровня 33 820,38 пункта. S&P 500 потерял 3,43 пункта (0,08%), понизившись до уровня 4183,29 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 39,19 пункта (0,28%), опустившись до уровня 14 051,03 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,92, до уровня $63,86 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 апреля разнонаправленно, при незначительном росте Dow Jones и снижении Nasdaq.

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