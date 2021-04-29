Владивосток, , 03:57 — REGNUM Сотрудники крупных предприятий Приморья смогут сделать прививку от коронавируса на рабочих местах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: В ряде регионов России остановился рост иммунитета к COVID-19

На 29 апреля в Приморье от коронавируса привились 15,2% жителей. Активнее всего проходит вакцинация в Кавалеровском, Хасанском, Шкотовском, Черниговском, Кировском районах, Октябрьском, Чугуевском, Пограничном, Тернейском муниципальных округах и в Арсеньевском, Владивостокском, Уссурийском городских округах.

«Но этих темпов недостаточно. Государство предоставило возможность пройти вакцинацию бесплатно. Прежде всего, эту профилактическую работу нужно организовать на крупных предприятиях в удобное для рабочих время», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Так, в Находке такую работу уже ведут со стивидорами.

Во время майских праздников поликлиники будут работать все дни, кроме 2 и 10 мая.

Олег Кожемяко дал поручение взять на контроль туристические базы:

«С 1 июня начинается туристический сезон. Персонал турбаз должен быть привит. Административные комиссии будут смотреть, как соблюдается санитарный режим».

Как сообщало ИА REGNUM, число людей с антителами к коронавирусу растёт в большинстве российских регионов, но в ряде случаев устойчивого роста нет.