Богота, , 04:08 — REGNUM В Колумбии участники общенациональной забастовки и массовых протестных акций против налоговой реформы правительства снесли памятник экс-президенту Мисаэлю Пастране Борреро, возглавлявшему страну с 1970 по 1974 год. Об этом 28 апреля сообщает радиостанция La FM.

Отмечается, что протестующими днём 28 апреля была сброшена с пьедестала статуя Борреро, расположенная в городе Нейва (центральный департамент Уила).

По данным СМИ, в Колумбии наблюдаются массовые акции вандализма, которые, по мнению наблюдателей, «размывают» законный мирный протест граждан, мешая им добиваться своих целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии административный суд департамента Кундинамарка 27 апреля принял решение о переносе запланированных на 28 апреля и 1 мая профсоюзных манифестаций на неопределённый срок из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса.

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