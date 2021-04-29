Челябинск, , 03:47 — REGNUM В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Челябгорзеленстрой», которое было подрядчиком более 15 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Исковое заявление пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск от управления капитального строительства администрации Челябинска был подан 28 апреля 2021 года. В качестве обоснования фигурировал долг в размере 51 485 536,37 рубля. Арбитражным управляющим для компании предложен участник ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в июле 2005 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор с 2019 года — Дмитрий Дзекун, владелец — Игорь Устюжанин.

Фирма работает в сфере предоставления услуг в области растениеводства и была поставщиком более 15 госконтрактов на сумму свыше 1,22 млрд рублей. Среди заказачиков — администрации районов Челябинска.